В офисе Нетаньяху заявили о приближении к одной из целей операции в секторе Газа

Израиль приближается к ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС, что является одной из целей военных действий в секторе Газа. Об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Советник отметил, что за последние три месяца израильские военные уничтожили бригады «Хан Юнес» и «Рафиах». Также, по словам Гендельмана, в результате боевых действий были ликвидированы тысячи боевиков и разрушены десятки километров туннелей.

«Израиль продолжает делать все возможное для освобождения наших заложников и они обязательно будут возвращены. Военное поражение ХАМАСа приближает их освобождение», — заключил Гендельман.

4 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС отвергло все предложения в рамках сделки по прекращению огня в Газе и обмену заложниками. По словам политика, движение потребовало внести в план, предложенный США и утвержденный Израилем, 29 корректировок, которые «лишали его всякого смысла».

Ранее ХАМАС заявил о жесте доброй воли для заложников в Газе.