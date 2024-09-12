Путин навестил героя СВО, который вызвал огонь на себя в Курской области

Президент России Владимир Путин навестил подполковника Александра Данилова, который проходит лечение в многопрофильной клинике Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Данилов руководил обороной поселка Малая Локня в Курской области. Во время боев он вывел из окружения более 30 человек, после чего вернулся на позицию. Там подполковник решил нанести украинским войскам максимальные потери, из-за чего вызвал артиллерийский огонь на себя. Военный в результате получил травму.

Во время общения Путин рассказал Данилову, что за заслуги военного министерство обороны РФ и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов приняли решение наградить его званием Героя России. Также подполковника отправят на продолжение учебы в Академию Генштаба.

2 сентября Путин заявил, что российские военные защищают и жителей Донбасса, и будущее своей родины. Глава государства отметил, что участники СВО также не позволяют создавать на Украине враждебные для России структуры.

Ранее Шойгу вручил медали отличившимся участникам СВО.