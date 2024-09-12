По полигону украинских войск в городе Дергачи Харьковской области, где базируются в том числе иностранные инструкторы, был нанесен удар фугасной авиабомбой (ФАБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева.

По словам подпольщика, удар по Дергачам был нанесен около 17:00 мск.

«Там полигон... а еще там же есть гостевой дом... В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером», — рассказал Лебедев.

По его словам, через некоторое время после прилета произошел повторный взрыв.

11 сентября Лебедев сообщал, что ночью в городе Кременчуге раздался взрыв в районе железнодорожной станции Кагамлыкская, где также находятся промышленные холодильные склады. По информации сопротивления, их использовали для хранения боеприпасов.

Ранее стало известно об ударе РФ по президентской бригаде Нацгвардии под Купянском.