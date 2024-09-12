Алаудинов рассказал о действиях ВСУ против сдающихся в плен военных

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывают огонь из всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинская сторона принимает все меры, чтобы сдающиеся в плен не добрались до ВС РФ живыми. Из-за этого в плен удается взять одного-двух из десяти человек, добавил Алаудинов.

12 сентября в Минобороны РФ заявили, что бойцы 5-й отдельной бригады Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мощную огневую поддержку в бою россиянам оказали ударные FPV-дроны, которые буквально выбивали солдат ВСУ из труднодоступных участков в городских застройках, отметили в Минобороны.

Красногоровка считается важным логистическим узлом обороны украинской армии на Донецком направлении. 10 сентября министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки.

Ранее взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников.