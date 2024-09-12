Стало известно о действиях мобилизованных для нападения на Курскую область военных ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов утверждает, что мобилизованные для нападения на Курскую область военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские военные сдаются значительно чаще, чем в начале конфликта или в прошлом году. Алаудинов добавил, что для атаки на Курскую область ВСУ набрали мобилизованных в апреле-мае 2024 года.

Он отметил, что у них нет духовной и моральной подготовки, которая была у предыдущих подразделений.

Днем 12 сентября в министерстве обороны России заявили, что российские военные в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области.

12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в приграничном районе региона сбили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне средства ПВО перехватили и ликвидировали украинскую ракету в небе над Курской областью. Тогда же Смирнов также сообщил, что системы ПВО России сбили над территорией региона беспилотник Вооруженных сил Украины.

Ранее в Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ.