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В спецназе «Ахмат» рассказали о боевом опыте вторгшихся в Курскую область

Алаудинов: большинство бойцов ВСУ в Курской области были мобилизованы весной

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство бойцов ВСУ в Курской области были мобилизованы весной 2024 года. Об этом рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Противник сдается откровенно много, чаще, чем это было в начале СВО, скажем, в прошлом году, потому что большая часть тех сил, которые зашли, скажем, на ту же Курскую область — они состоят из мобилизованных в этом же году, в мае-апреле», — рассказал военный.

При этом Алаудинов отметил, что большая часть желающих сдаться в плен не получают такой возможности из-за агрессивной реакции сослуживцев.

До этого морпех ВС РФ заявил, что ВСУ бросили на Курск бойцов после месяца подготовки. Подтверждающие это документы были обнаружены в том, что осталось от уничтоженной бронеколонны 82-й штурмовой бригады ВСУ.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли там 12,5 тыс. бойцов.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.

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