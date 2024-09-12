Российские дроны уничтожили склад с боеприпасами в Черниговской области

Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, в одном из населенных пунктов Черниговской области российские военнослужащие обнаружили передвижение украинских военных, а затем в лесном массиве — взводный опорный пункт с хозяйственной постройкой. По их данным там находился склад с боеприпасами.

«Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов», — говорится в сообщении Росгвардии.

В результате нанесенного удара, как установили средства объективного контроля, удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание, а после — многократную вторичную детонацию. По данным пресс-службы, огонь охватил всю территорию дислокации ВСУ.

МО РФ показало ролик с уничтожением двух танков ВСУ.