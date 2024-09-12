Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

В министерстве обороны России заявили, что ВС РФ отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что потери противника составили до 55 человек личного состава, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил России в Курской области идет по «украинскому плану».

Накануне сообщалось, что солдаты подразделений ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. По данным Минобороны, в течение суток войска РФ освободили в регионе 10 населенных пунктов.

Военкор Александр Коц заявлял, что моральный дух военных ВСУ, которые находятся в Курской области, начинает сильно падать. По его словам, на Курском и других направлениях можно увидеть только «вялый пластилин».

Ранее в Совфеде назвали причину вторжения ВСУ в Курскую область.