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МО РФ показало ролик с уничтожением двух танков ВСУ

МО РФ показало кадры уничтожения двух украинских танков в Курской области

Министерство обороны России показало кадры уничтожения двух украинских танков в приграничном районе Курской области.

Техника была уничтожена военнослужащими группировки войск «Север». Передвижение танков было выявлено с помощью беспилотников, после чего по выявленным координатам были произведены удары из передвижных противотанковых комплексов (ПТРК). Уничтожение техники было подтверждено кадрами, снятыми с дрона.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Курской области.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли там 12,5 тыс. бойцов (считаются и безвозвратные, и возвратные потери), а также 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и десять единиц инженерной техники.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

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