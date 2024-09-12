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В НАТО поблагодарили Южную Корею за помощь Украине

Глава военного комитета НАТО Бауэр поблагодарил Южную Корею за помощь Украине

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Depositphotos

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на прошедшей встрече с министром обороны Республики Корея Ким Ён Хёном поблагодарил Сеул за помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на южнокорейское минобороны.

«Глава комитета Бауэр рассказал о глобальной ситуации с безопасностью, которая претерпевает быстрые изменения после (начала) войны на Украине, и высоко оценил то, что Южная Корея, осуществляя помощь Украине, делает вклад в мир и безопасность Европы», — сообщили в ведомстве.

Также, на состоявшейся сегодня встрече, в связи с участием Бауэра в 13-м Сеульском диалоге по безопасности, стороны согласились с необходимостью сотрудничества Сеула с Североатлантическим альянсом, а также договорились укреплять взаимодействие в различных областях, включая кибербезопасность и обмен разведданными.

В свою очередь Ким Ён Хён приветствовал налаживание сотрудничества с НАТО по вопросу «решительного ответа на российско-северокорейское военное сотрудничество».

До этого востоковед, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин высказал предположение, что трехсторонний военно-политический блок Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи станет прообразом для потенциального восточноазиатского альянса по типу НАТО.

Ранее Байден перепутал Южную Kорею с Северной.

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