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Су-25 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье

Штурмовики Су-25 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье

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Минобороны России

Министерство обороны России сообщило, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по украинским войскам и их технике в приграничном районе Курской области.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

Уточняется, что все указанные цели были уничтожены.

До этого сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С. В госкорпорации рассказали, что самолеты летчики министерства обороны РФ протестировали в различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет на аэродром базирования. По словам первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые уже оценили пилоты.

Ранее в ОАК сообщили о расширении функционала Су-57.

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