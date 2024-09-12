Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины»

Контрнаступление Вооруженных сил России в Курской области идет по «украинскому плану». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану», — сказал Зеленский.

Также он уточнил, что Украина давно видит скопление войск на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.

Накануне сообщалось, что солдаты подразделений ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. По данным Минобороны, в течение суток войска РФ освободили в регионе 10 населенных пунктов.

Военкор Александр Коц заявлял, что моральный дух военных ВСУ, которые находятся в Курской области, начинает сильно падать. По его словам, на Курском и других направлениях можно увидеть только «вялый пластилин».

Ранее в Совфеде назвали причину вторжения ВСУ в Курскую область.