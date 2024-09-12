Зеленский не увидел эффекта от ударов дальнобойным оружием вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел результатов от применения дальнобойного оружия для ударов вглубь территорий России. Его слова приводит агентство «УНИАН».

«Я, на сегодняшний день, не вижу результатов действий соответствующего оружия», — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что результат от применения оружия по объектам на территории РФ должен быть.

Правительство Великобритании приняло решение разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Президент США Джо Байден может тоже снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговоры о возможном аналогичном шаге от США говорят об уже принятом решении.

Какой ответ Россия может дать на эти удары, а также чем это может обернуться для Запада, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в Кремле предупредили об ответе на решение США бить вглубь России.