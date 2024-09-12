ВС РФ нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Курской области

Российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Удары были нанесены по 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1 бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны.

Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по скоплениям сил ВСУ.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 300 человек в Курской области. Также украинские войска потеряли 24 единиц бронетехники, включая пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, в российском регионе. Кроме того, Минобороны России рассказало, что российскими войсками были уничтожены два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.