Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они понесли в результате неудачных попыток продвижения на нескольких участках в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«На нашем участке противник пытался продавиться на двух участках в прошлые сутки, ему это не удалось, он понес большие потери», — сказал он.

Алаудинов отметил, что подразделения ВС РФ продолжают уничтожать врага, выбивать его технику.

«Пытаемся изолировать противника, чтобы он не имел возможности свободного передвижения. В большей своей части это нашим подразделениям уже удается», — заявил генерал-майор.

По его словам, ВСУ несут большие потери и в технике.

Алаудинов также сказал, что обстановка по-прежнему сложная, но контролируемая. В частности, 11 сентября враг пытался восстановить свои позиции на Теткинском направлении. Подразделения ВС РФ, которые работают там, «очень хорошо выбили» ВСУ в предыдущие дни и закрепились на том участке, добавил генерал-майор.

Накануне командир «Ахмата» сообщил, что российские войска освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.