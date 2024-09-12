В Курской области сбили авиабомбу ВСУ

В приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Подробностей он не привел, однако поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО) за защиту региона.

В ночь на 12 сентября в Пристенском районе региона зафиксировали падение беспилотных летательных аппаратов. Районный глава Виктор Петров рассказал, что на местах падений нашли не только обломки БПЛА, но и целые дроны с неразорвавшейся боевой частью.

При этом Петров не уточнил, что стало причиной падения дронов. Он призвал жителей не приближаться к аппаратам и в случае их обнаружения сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Накануне средства ПВО перехватили и ликвидировали украинскую ракету в небе над Курской областью. В среду, 11 сентября, Смирнов также сообщил, что системы ПВО России сбили над территорией региона беспилотник Вооруженных сил Украины.

Ранее в Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ.