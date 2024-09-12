В украинском городе осквернили памятник бойцам ВСУ

На Украине, в городе Черкассы, неизвестные осквернили памятник бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ) на площади Славы. Об этом написало украинское издание «Общественное».

По данным журналистов, на монументе оставили бранные надписи. Сотрудники коммунальных служб уже занялись устранением последствий, а полиция ищет вандалов. Жителей города призвали помочь полицейским и сказать, если они знают, кто это сделал.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк добавила, что после инцидента возбудили уголовное дело по статье об осквернении памятника. Злоумышленникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

В августе с постамента памятника воинам-афганцам, расположенного в Киеве, пропала БМП-1. По словам очевидцев, бронемашина располагалась в Голосеевском районе украинской столицы. На месте мемориала остался постамент и памятная табличка. Причины произошедшего и информация, куда отправили технику не уточняются.

Ранее в Одессе общественники, разбившие изображение Ленина, отделались составлением протоколов.