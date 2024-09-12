Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В украинском городе осквернили памятник бойцам ВСУ

В Черкассах неизвестные нанесли нецензурные надписи на памятник бойцам ВСУ

close
Depositphotos

На Украине, в городе Черкассы, неизвестные осквернили памятник бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ) на площади Славы. Об этом написало украинское издание «Общественное».

По данным журналистов, на монументе оставили бранные надписи. Сотрудники коммунальных служб уже занялись устранением последствий, а полиция ищет вандалов. Жителей города призвали помочь полицейским и сказать, если они знают, кто это сделал.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк добавила, что после инцидента возбудили уголовное дело по статье об осквернении памятника. Злоумышленникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

В августе с постамента памятника воинам-афганцам, расположенного в Киеве, пропала БМП-1. По словам очевидцев, бронемашина располагалась в Голосеевском районе украинской столицы. На месте мемориала остался постамент и памятная табличка. Причины произошедшего и информация, куда отправили технику не уточняются.

Ранее в Одессе общественники, разбившие изображение Ленина, отделались составлением протоколов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами