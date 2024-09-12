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ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области

Шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Новой Каховке

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли рынок, расположенный в городе Новая Каховка Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба минздрава региона.

По его информации, в результате атаки пострадали шесть мирных жителей. Еще один человек не выжил при обстреле.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Херсонской области Константин Коновалов, госпитализация потребовалась пяти пострадавшим. Троих пациентов с минно-взрывными травмами госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу. Двоих пациентов доставили в Геническую центральную районную больницу. Один из пострадавших проходит лечение амбулаторно.

11 сентября украинский беспилотник атаковал расположенную на территории Луганской народной республики (ЛНР) пожарную часть. Подразделение МЧС находится в прифронтовом городе Кременная. Атака беспилотника произошла в вечернее время.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранения.

Ранее ВСУ обстреляли рынок в Донецке.

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