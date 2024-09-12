Министр обороны РФ проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил главе Минобороны РФ о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава и других смежных специальностей. Кроме того, на встрече речь шла о совершенствовании учебно-материальной базы. Сейчас для проведения практических занятий курсанты академии используют самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н. Благодаря этому они гарантированно имеют необходимый уровень налета.

В начале сентября глава Минобороны России провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим государственные награды.

Ранее Путин по видеосвязи принял участие в учениях «Океан-2024».