Самолеты НАТО активизировались у границы Мурманской области

Сразу несколько самолетов НАТО вели разведывательную деятельность на границе Мурманской области до и после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в разведке участвуют борта S102B радиотехнической разведки, а также самолеты Gulfstream Aerospace TP 102C, Gulfstream 4, Beech C12D Huron и Cessna 560XL Citation. Отмечается, что некоторые из них находятся на балансе шведской армии, а другие принадлежат к ВВС США.

Кроме того, известно, что Cessna активно используется разведчиками и морскими пехотинцами НАТО в рамках программ Cefly Lancer и Project Liberty.

Атака беспилотников на Мурманскую область произошла 11 сентября. Предполагается, что объектом атаки беспилотников мог быть аэродром Оленья. Он находится на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска. По данным из открытых источников, на аэродроме дислоцированы российские дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Всего, по информации Baza, вражеских беспилотников было три. Все они были сбиты. Подробнее о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что атаковавшие Мурманскую область беспилотники могли запустить из Финляндии.