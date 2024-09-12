Военному дали реальный срок за повторный отказ отправиться на СВО

Российского военного приговорили к четырем с половиной годам колонии за повторный отказ направиться в зону проведения специальной военной операции. Сообщение об этом опубликовано на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

«11 сентября 2024 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего К., ранее осужденного военным судом, в марте 2024 года, к лишению свободы условно, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2.1 ст. 332 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.

По данным суда, 21 июня в Южно-Сахалинске мужчина отказался от участия в боевых действиях. За это он был приговорен к лишению свободы на срок два года и 10 месяцев. Ранее мужчина уже отказывался принимать участие в боевых действиях и был приговорен за это к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно.

При вынесении итогового решения суд присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания по предыдущему. В результате мужчина получил срок четыре года и шесть месяцев, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

В июне Краснореченский гарнизонный военный суд в Москве назначил участнику специальной военной операции наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года за отказ возвращаться в зону боевых действий. Мужчина признал себя виновным частично, подчеркнув, что страдает от наследственного заболевания печени.

Ранее военный получил более пяти лет колонии за побег из зоны СВО.