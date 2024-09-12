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Лавров заявил об уверенном наступлении ВС России в Курской области

Лавров: российские войска уверенно выжимают ВСУ из Курской области

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские войска уверенно выжимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

«Их (ВСУ. — «Газета.Ru») сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — сказал он.

По словам дипломата, в рамках вторжения украинских войск в этот российский регион увеличивается число атак на гражданские объекты со стороны ВСУ.

Он также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины продолжают атаки на мирных граждан в Белгородской и Брянской областях, а также периодически запускают беспилотные летательные аппараты по другим приграничным регионам России.

11 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.

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