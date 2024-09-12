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Алаудинов назвал число бойцов ВСУ, которых убили сослуживцы за желание сдаться

Алаудинов: ВСУ убили сотни хотевших сдаться РФ бойцов в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область убили сотни своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским войскам. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Украинские формирования делают все, чтобы мы не могли пленных довести до нашего нуля, тыла», — заявил он.

Алаудинов отметил, что если на данный момент российские военнослужащие взяли в плен десятки бойцов ВСУ, то число убитых их же сослуживцами для того, чтобы они не были выведены в Россию, достигает сотен.

Командир «Ахмата» добавил, что сложнее всего российским бойцам вывести из зоны ведения боевых действий взятых в плен украинских солдат. Алаудинов подчеркнул, что, по его наблюдениям, ВСУ обращают больше внимания на уничтожение своих сослуживцев, желающих сдаться в плен, чем сражению с российской армией.

До этого командир штурмовой группы Вооруженных сил Украины Валентин Гриднев заявлял, что во время боя в Часове Яре украинские военные случайно раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере.

Ранее боец ВСУ признался в расстреле трех российских пленных.

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