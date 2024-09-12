Стало известно о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе

Поток раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с передовой в Донбассе практически не прекращается. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

СМИ получило доступ к медицинскому эвакуационному поезду, который используется ВСУ для вывоза раненых из прифронтовой зоны. По их данным, большинство близлежащих городов не справляются с размещением раненых.

«Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком», — передает телеканал.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что за август и первую неделю сентября российская сторона взяла под контроль почти тысячу квадратных километров Донбасса.

Шойгу также отметил, что Киев организовал вторжение в Курскую область, чтобы отвлечь ВС РФ от наступления в Донбассе.

Ранее военный эксперт заявил о высоком темпе продвижения ВС РФ на фронте.