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«Отойти или сдаться»: раскрыты сроки полной зачистки Курской области от ВСУ

Политолог Михайлов: Курскую область полностью зачистят от ВСУ за один-два месяца

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные отрезают возможности поставки вооружения и продовольствия ВСУ в Курской области, причем как со стороны Сумской области, так и со стороны лесистой местности российского приграничья, отметил политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. На этом фоне уже в ближайшее время у противника не будет вариантов, кроме как отойти или сдаться, а на полную зачистку региона уйдет один-два месяца, заявил он в беседе с 360.ru.

Со стороны Курской области распложены леса и болота, там очень мало дорог и все они контролируются российскими «птичками», отметил эксперт. При условии, что российские военные сумеют полностью отрезать возможность какой-либо поддержки ВСУ, в ближайшие дни они вынуждены будут уходить, добавил он.

«Еще и поэтому не нужно удивляться, что противник начал бросать позиции. У ВСУ, конечно, оказалось недостаточно сил для удержания территории, потому что мы прилагаем максимум усилий для обескровливания вражеской группировки, зашедшей на территорию Курской области», — объяснил политолог.

В целом ситуация в регионе не стала полностью предсказуемой – обстоятельства меняются ежедневно, добавил Михайлов. Однако уже очевидно, что Киев понес огромные потери, в том числе огромное количество единиц бронетехники и систем залпового огня. На этом фоне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется долго ждать новых поставок оружия, а предоставит ли его Вашингтон – большой вопрос, заключил эксперт.

Напомним, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВС России перешли в наступление в Курской области и освободили около 10 населенных пунктов. Подробнее о событиях в регионе и можно ли их считать контрнаступлением ВС РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Аид» рассказал, какие бригады ВСУ направили в Курскую область.

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