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Военный эксперт объяснил, почему Киев «зачастил» с налетами дронов на РФ

Военэксперт Сивков: Киев запускает дроны по регионам РФ из-за провалов на фронте

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украина начала массированные налеты беспилотных летательных аппаратов БПЛА на регионы РФ из-за плачевного состояния сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

«Одновременно прощупывают нашу систему ПВО и ПРО. Эти учения «Океан-2024» не на пустом месте возникли. Вполне возможно, что готовится удар по нам со стороны НАТО крылатыми ракетами. Поэтому они наши ПВО и прощупывают, тоже может быть такое. Если натовцы готовят удар. Даже если они не готовят удар, все равно прощупывать нашу систему ПВО и ПРО для них очень важно», — отметил Сивков.

В ночь на 10 сентября над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника, 72 из них — над Брянской областью, 20 — над Московской. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки. Жильцов пострадавших и ближайших домов эвакуировали, они смогут вернуться в свои квартиры не раньше вечера. Возбуждено уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, по два БПЛА было уничтожено над Белгородской и Курской областями, один дрон — над Брянской областью.

Ранее Песков ответил, повлияют ли удары дронов ВСУ на поставки бензина.

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