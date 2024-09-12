Украинский мобилизованный рассказал, почему он сдался в плен российским военным

Мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Шульган рассказал, что сдался в плен после того, как их бронетранспортер Stryker подбили. Видео с допросом украинца от Минобороны опубликовал ТАСС.

Военный рассказал, что его с сослуживцами подбили гранатометом, после чего в БТР заглох двигатель. Военные решили разбежаться.

Шульган отметил, что чудом уцелел после взрыва гранаты за спиной и решил спасаться бегством. «Случайно мне попалась бумажка, я посмотрел, там написано «Предлагаю сдаться в плен». Решил сдаться», — вспоминает мужчина.

Он рассказал, что формально прошел медкомиссию и подготовку, после чего сразу попал на передовую. Там в течение недели они с сослуживцами сидели «на сухпайках» в лесу и ночевали под натянутой клеенкой. Затем их погрузили в БТР Stryker и повезли в лес. Однако до места назначения украинские мобилизованные не доехали.

В начале сентября пленный украинский боец Сергей Стадник заявил, что командование бросило мобилизованных на произвол судьбы. Как рассказал военнослужащий, офицеры обманом заставляли рядовых солдат идти на позиции, убеждая, что им всего лишь надо постоять в обороне.

Ранее жена мобилизованного украинца рассказала о готовности выйти на Майдан.