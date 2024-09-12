В селе Мемрик подбили танк Abrams

Танк M1 Abrams производства США подбит при освобождении населенного пункта Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщают «Известия».

В публикации отмечается, что помимо Abrams при штурме села подразделения российских войск уничтожили десятки единиц военной техники противника, а также множество украинских дронов различного типа, включая переделанные под военные цели большие промышленные гексакоптеры.

10 сентября министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы подразделениям Вооруженных сил РФ, участвующим в специальной военной операции. Глава военного ведомства поздравил состав 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка в связи с освобождением населенного пункта Мемрик.

Ранее российские танкисты рассказали о тактике боя против Abrams и Leopard.