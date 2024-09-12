Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник СБУ допустил борьбу между Сырским и Будановым

Прозоров связал попытку высадки ВСУ в Черном море с борьбой Буданова и Сырского

close
Мария Девахина/РИА Новости

Неудавшаяся попытка военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВМС Украины высадиться на платформах в Черном море говорит о борьбе за власть между главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главкомом ВСУ Александром Сырским. Такое мнение выразил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, слова которого передает ТАСС.

«А не думаете вы, что это внутренняя борьба за влияние, власть между Будановым и Сырским? Объясню, почему я так думаю. Все попытки рейдов на территорию РФ — это 2023 год, 2024 год, под эгидой так называемого РДК (признан в РФ террористической организацией) осуществляли подчиненные Кирилла Буданова. Это все операции ГУР», — заявил Прозоров.

В ночь на 11 сентября Вооруженные силы РФ отразили операцию украинской армии по захвату российской буровой платформы «Крым-2» в Черном море. Для реализации плана бойцы сил специальных операций Украины задействовали 14 американских катеров Willard Sea Force. МО РФ назвало медийной операцией попытку ВСУ захватить установку «Крым-2». Отмечалось, что для захвата «Крым-2» украинские войска направили морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce.

Ранее в США заявили о непростом положении ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами