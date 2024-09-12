Экс-сотрудник СБУ допустил борьбу между Сырским и Будановым

Неудавшаяся попытка военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВМС Украины высадиться на платформах в Черном море говорит о борьбе за власть между главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главкомом ВСУ Александром Сырским. Такое мнение выразил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, слова которого передает ТАСС.

«А не думаете вы, что это внутренняя борьба за влияние, власть между Будановым и Сырским? Объясню, почему я так думаю. Все попытки рейдов на территорию РФ — это 2023 год, 2024 год, под эгидой так называемого РДК (признан в РФ террористической организацией) осуществляли подчиненные Кирилла Буданова. Это все операции ГУР», — заявил Прозоров.

В ночь на 11 сентября Вооруженные силы РФ отразили операцию украинской армии по захвату российской буровой платформы «Крым-2» в Черном море. Для реализации плана бойцы сил специальных операций Украины задействовали 14 американских катеров Willard Sea Force. МО РФ назвало медийной операцией попытку ВСУ захватить установку «Крым-2». Отмечалось, что для захвата «Крым-2» украинские войска направили морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce.

Ранее в США заявили о непростом положении ВСУ в Курской области.