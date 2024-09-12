Спецназ «Ахмат» за сутки продвинулся и закрепился на Теткинском направлении в Курской области, а на Суджанском уничтожил крупный расчет «Бабы-Яги». Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Расчет «Бабы-Яги», я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах. В Теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там», — сказал Алаудинов.

11 сентября военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что отход Вооруженных сил Украины из Курской области и их отступление в Донбассе могут обернуться полной капитуляцией Украины.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Кремле отреагировали на планы Зеленского бессрочно удерживать территории под Курском.