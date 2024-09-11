Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне четвертый раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся. Воздушная тревога на территории города не объявлялась.

До этого о взрывах в Херсоне примерно в 21:50 сообщил глава украинской городской администрации Роман Мрочко.

7 сентября российские военные нанесли удар по крыше торгово-развлекательного центра в Херсоне, которую ВСУ использовали для запуска беспилотников.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как утверждают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее политолог призвал атаковать страны Запада в ответ на удары Украины вглубь России.