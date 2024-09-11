Украинский беспилотник сбили над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотник был сбит примерно в 21:50 по московскому времени.

До этого украинский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью около 19:30 мск.

Днем 11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. В подмосковном Раменском дроны попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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