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Украинский беспилотник сбили над территорией России

Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

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Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотник был сбит примерно в 21:50 по московскому времени.

До этого украинский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью около 19:30 мск.

Днем 11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. В подмосковном Раменском дроны попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России.

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