Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о расколе в США по вопросу ударов Киева вглубь России

FT: в США наблюдается раскол по вопросу о разрешении Киеву бить вглубь России

close
Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американских политических кругах наблюдается разделение мнений относительно возможности разрешения Киеву проводить удары на глубокой территории Российской Федерации. Об этом сообщает Financial Times.

«В администрации Джо Байдена существует разногласие по вопросу, стоит ли позволять Украине использовать американское вооружение для атак вглубь России», — отмечается в статье.

Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что Пентагон и американские разведывательные службы выражают опасения по поводу применения дальнобойного оружия для ударов по российским целям.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение по снятию ограничений по ударам дальнобойным оружием вглубь России зависит от «оптимизма» союзников Киева, выразив надежду «на сильные решения».

В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Киев, что Вашингтон и Киев обсудили «обстрелы дальнобойным оружием» и ряд других вопросов. Дипломат отметил, что намерен продолжить дискуссию в Вашингтоне, доложив Джо Байдену о том, что услышал.

Ранее сообщалось, что Британия разрешит Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами