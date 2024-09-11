СМИ сообщили о расколе в США по вопросу ударов Киева вглубь России

В американских политических кругах наблюдается разделение мнений относительно возможности разрешения Киеву проводить удары на глубокой территории Российской Федерации. Об этом сообщает Financial Times.

«В администрации Джо Байдена существует разногласие по вопросу, стоит ли позволять Украине использовать американское вооружение для атак вглубь России», — отмечается в статье.

Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что Пентагон и американские разведывательные службы выражают опасения по поводу применения дальнобойного оружия для ударов по российским целям.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение по снятию ограничений по ударам дальнобойным оружием вглубь России зависит от «оптимизма» союзников Киева, выразив надежду «на сильные решения».

В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Киев, что Вашингтон и Киев обсудили «обстрелы дальнобойным оружием» и ряд других вопросов. Дипломат отметил, что намерен продолжить дискуссию в Вашингтоне, доложив Джо Байдену о том, что услышал.

Ранее сообщалось, что Британия разрешит Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.