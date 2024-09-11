Политолог призвал атаковать страны Запада в ответ на удары Украины вглубь России

России нужно рассмотреть возможность нанесения ударов по странам Запада, которые оказывают Украине военную помощь, в ответ на атаки вглубь России. Об этом сообщил политолог Сергей Караганов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит»,— сказал он.

По словам Караганова, целями для российских атак должны стать стратегические объекты в странах НАТО, через которые идут снабжение Украины.

Если такие удары не остановят украинских союзников, то нужно «идти дальше», считает собеседник издания. Он предложил добавить в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация». По мнению политолога, эти предварительные шаги могли бы убедить противника в готовности РФ использовать ядерное оружие.

В среду сенатор от Крыма Сергей Цеков предупредил, что США ожидают неприятные последствия, если они разрешат Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в случае поставок на Украину западными странами дальнобойного вооружения будет вынуждена использовать более мощное и разрушительное оружие.

Ранее Караганов заявил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие.