Guardian: Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по России

Власти Великобритании уже приняли резолюцию о разрешении Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по объектам на российской территории. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на осведомленные источники в правительственных кругах королевства.

«По словам источников в британском правительстве, Украина теперь получит разрешение на использование ракет Storm Shadow для атак по целям в России», — отмечается в статье.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как сообщалось, действующий запрет на использование ракет связан с тем, что это может втянуть США в военный конфликт на Украине.

Накануне конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью ракет ATACMS. По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена. На это замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены.

Ранее ВС РФ поразили склад с ракетами Storm Shadow.