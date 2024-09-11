В ФРГ предположили, чем обернется для Киева провал ВСУ в Курской области

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и их отступление в Донбассе могут обернуться полной капитуляцией Украины. С таким предположением выступил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Tagesschau.

«Наиболее неблагоприятным исходом станет капитуляция Украины. Если позиции в Курской области будут утрачены и Россия продолжит наступательные действия в Донбассе, Украине придется начать переговоры и признать, что она окончательно потеряет примерно 25-27% своей территории», - заявил эксперт.

Он назвал такой сценарий развития событий «худшим возможным вариантом» для ВСУ.

Сегодня сообщалось, что Вооруженные силы РФ за ночь освободили населенные пункты Снагость, Апанасовку, Гордеевку и 10-й Октябрь в Курской области. Как отмечается, российские бойцы в этих селах начали зачистку от ВСУ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. По его словам, ВСУ будут «удерживать» территории, так как «это является неотъемлемой частью «плана победы» по прекращению войны».

Ранее в Кремле отреагировали на планы Зеленского бессрочно удерживать территории под Курском.