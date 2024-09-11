Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ предположили, чем обернется для Киева провал ВСУ в Курской области

Военный эксперт Масала: провал под Курском может привести к капитуляции Украины

close
Thomas Peter/Reuters

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и их отступление в Донбассе могут обернуться полной капитуляцией Украины. С таким предположением выступил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Tagesschau.

«Наиболее неблагоприятным исходом станет капитуляция Украины. Если позиции в Курской области будут утрачены и Россия продолжит наступательные действия в Донбассе, Украине придется начать переговоры и признать, что она окончательно потеряет примерно 25-27% своей территории», - заявил эксперт.

Он назвал такой сценарий развития событий «худшим возможным вариантом» для ВСУ.

Сегодня сообщалось, что Вооруженные силы РФ за ночь освободили населенные пункты Снагость, Апанасовку, Гордеевку и 10-й Октябрь в Курской области. Как отмечается, российские бойцы в этих селах начали зачистку от ВСУ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. По его словам, ВСУ будут «удерживать» территории, так как «это является неотъемлемой частью «плана победы» по прекращению войны».

Ранее в Кремле отреагировали на планы Зеленского бессрочно удерживать территории под Курском.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами