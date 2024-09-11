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На Западе оценили вероятность начала войны между Россией и НАТО

Боуз: угроза войны между НАТО и Россией стала наиболее вероятной за всю историю

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Угроза начала войны между Россией и Североатлантическим альянсом стала наиболее вероятной за всю историю существования НАТО. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Может ли НАТО начать с Россией войну, за которую она агитирует еще с 1950-х годов? Я считаю, что, к сожалению, эта перспектива стала гораздо более реальной, чем когда-либо за всю историю «Оборонительного альянса», — написал он.

По словам журналиста, в мире наступают опасные времена.

10 сентября бывший американский посол в СССР Джек Мэтлок заявил, что «необъявленная война», которую страны НАТО ведут против РФ, может привести к обмену ядерными ударами между конфликтующими сторонами.

До этого аналитик Пепе Эскобар заявил, что государства в составе НАТО, координирующие удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, пытаются спровоцировать Москву на военный ответ европейским странам, чтобы потом обвинить РФ в насилии над гражданами Евросоюза и начать войну с Россией всеми силами альянса.

Ранее норвежский профессор обвинил НАТО в провоцировании начала третьей мировой войны.

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