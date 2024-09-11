Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за передачи ракет РФ

МИД Британии вызвал временного поверенного в делах Ирана из-за поставок РФ ракет

close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана в Лондоне Али Матинфара в связи с якобы передачей России баллистических ракет от иранской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Правительство Великобритании ясно дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет рассматриваться как опасная эскалация и повлечет за собой существенный ответ», — говорится в сообщении.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Иран планирует передать России свои баллистические ракеты. На фоне этого 10 сентября Великобритания, Франция и Германия заявили о планах ввести санкции против Тегерана. Кроме того, страны намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке ракет и другого оружия в Россию.

11 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не поставлял России баллистических ракет. По его словам, Соединенные Штаты и их союзники полагаются на неверную информацию.

Ранее Песков опроверг слова Блинкена о применении иранских ракет на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами