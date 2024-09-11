Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за передачи ракет РФ

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана в Лондоне Али Матинфара в связи с якобы передачей России баллистических ракет от иранской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Правительство Великобритании ясно дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет рассматриваться как опасная эскалация и повлечет за собой существенный ответ», — говорится в сообщении.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Иран планирует передать России свои баллистические ракеты. На фоне этого 10 сентября Великобритания, Франция и Германия заявили о планах ввести санкции против Тегерана. Кроме того, страны намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке ракет и другого оружия в Россию.

11 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не поставлял России баллистических ракет. По его словам, Соединенные Штаты и их союзники полагаются на неверную информацию.

Ранее Песков опроверг слова Блинкена о применении иранских ракет на Украине.