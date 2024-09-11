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Латвия передаст Украине партию бронетранспортеров

Латвия передаст Украине пакет помощи с БТР и солнечными панелями

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут бронетранспортеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Во время нашей встречи (премьер-министр Латвии Эвика) Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры», — написал Шмыгаль.

По словам украинского премьера, в пакет помощи также включат солнечные панели, которыми оснастят больницы, чтобы обеспечить их работу в условиях перебоев с электричеством.

Силиня приехала на Украину 11 сентября вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой сената Чехии Милошем Выстрчилом. Отмечалось, что Силиня будет находиться на Украине до 13 сентября. В планах ее визита намечены встречи с украинскими чиновниками, а также участие в обсуждениях будущей поддержки Киева со стороны Риги.

4 сентября глава МИД Латвии Байба Браже призвала передать Украине необходимое дальнобойное оружие и снять все ограничения на его использование для ударов по России.

Ранее в Минобороны Латвии рассказали об обучении украинских солдат.

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