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Жена мобилизованного украинца рассказала о готовности выйти на Майдан

Жена мобилизованного украинского солдата заявила о готовности выйти на Майдан

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Shutterstock

Жена мобилизованного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Лилия была готова выйти на Майдан из-за отказа командования возвращать военнослужащих домой. Об этом сообщает украинское издание Hromadske.

Супруга мобилизованного рассказала, что ее мужа забрали в армию в 2022 году. С тех пор командование умалчивает о сроках его возвращения. Женщина отметила, что она уже предприняла несколько попыток получить ясность в этом вопросе, однако все они были безуспешны.

«Когда 10 [апреля] вечером [получили] письмо [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского (об отсутствии демобилизации и ограничений по сроку службы. — Прим. ред.), и из-за этого, честно говоря, у нас не то что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан», — заявила Лилия.

6 сентября пленный украинский боец Сергей Стадник заявил, что командование бросило мобилизованных на произвол судьбы. Как рассказал военнослужащий, офицеры обманом заставляли рядовых солдат идти на позиции, убеждая, что им всего лишь надо постоять в обороне.

Ранее Сырский признал, что солдаты ВСУ отправляются в бой без подготовки.

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