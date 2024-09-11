Стали известны подробности операции ВСУ по захвату буровой установки «Крым-2»

Для захвата буровой установки «Крым-2» в Черном море украинские войска направили морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, в ходе боя были потоплены восемь морских катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожено до восьмидесяти украинских военнослужащих. Как уточнили в Минобороны РФ, еще шесть катеров ретировались, не попытавшись забрать остававшихся в воде раненых солдат.

С Минобороны отметили, что приуроченная к приезду на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови».

Днем 11 сентября российское оборонное ведомство сообщало, что ВСУ планировали устроить «медийную» операцию по захвату буровой установки «Крым-2» к приезду представителей США.

4 сентября российские экипажи вертолетов пресекли попытку украинских войск совершить атаку на Крым. В Минобороны отмечали, что в результате были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Ранее Алаудинов рассказал об «очень больших» потерях ВСУ в Курской области.