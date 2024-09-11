Мужчина получил ранение после атаки дрона в приграничном регионе РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки. Первую помощь ему оказали в Борисовской ЦРБ, после чего перевезли в областную клиническую больницу.

11 сентября Гладков сообщал, что во время проведения уборочных работ в Грайворонском городском округе украинский FPV-дрон атаковал КамАЗ. Обошлось без пострадавших.

До этого губернатор опроверг информацию о потере села Журавлевка в Белгородской области. Гладков отметил, что населенный пункт не находится под контролем украинских войск и призвал не верить непроверенным новостям из странных источников.

Ранее Гладков сообщил о возгорании резервуаров с топливом в Белгородской области после удара дрона ВСУ.