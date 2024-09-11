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В Минобороны заявили, что ВСУ планировали «медийную» операцию вокруг захвата буровой вышки

Минобороны назвало «медийной» операцией попытку ВСУ захватить установку «Крым-2»

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали устроить «медийную» операцию по захвату буровой установки «Крым-2» к приезду представителей США. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября т.г. на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 сентября Вооруженные силы РФ отразили операцию украинской армии по захвату российской буровой платформы «Крым-2» в Черном море. Для реализации плана бойцы сил специальных операций Украины задействовали 14 американских катеров Willard «Sea Force».

4 сентября российские экипажи вертолетов пресекли попытку ВСУ совершить атаку на Крым. В Минобороны отметили, что в результате были уничтожены четыре украинских безэкипажных катера.

Ранее бегство солдат ВСУ с позиций в ДНР попало на видео.

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