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Украинские войска за сутки лишились более 500 солдат в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 510 солдат в зоне ответственности группировки «Центр»

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Gleb Garanich/Reuters

Российские войска уничтожили до 510 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары наносили в районах Петровки, Дзержинска, Мариновки, Покровска, Клебан-Быка и Цукурино в ДНР. Под огонь группировки ВС РФ «Центр» попали четыре бригады ВСУ и две бригады нацгвардии Украины. Было также отражено три контратаки противника.

Помимо живой силы, украинские войска также лишились двух БТР, одной бронемашины «Казак», САУ «Гвоздика», двух гаубиц Д-30, гаубицы «Мста-Б», пушки «Рапира» и трех легковых автомобилей.

11 сентября газета New York Times назвала пугающими проблемы ВСУ на Покровском направлении. Аналитики отметили, что в августе украинская армия отступала более чем на милю (около 1,6 км) в день.

При этом также отмечается, что между линией фронта и Покровском сохраняются две плотные линии украинских укреплений с противотанковыми рвами для замедления продвижения российской техники и десятками кольцевых траншей для защиты пехотных и минометных подразделений.

Ранее в Госдуме призвали принудить Украину подписать безоговорочную капитуляцию.

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