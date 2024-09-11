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У газораспределительной станции в РФ нашли воронку после сообщений об атаке ВСУ

Baza: в Тульской области нашли большую воронку после сообщений об атаке ВСУ

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John Hamilton/AP

В Тульской области нашли огромную воронку около газораспределительной станции после сообщений о ракетной атаке украинских войск на регион. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, воронка диаметром около 50 метров была обнаружена в поле. По одной из версий, там могла упасть украинская ракета С-200, однако подтверждений этому нет. Сначала местные жители сообщили в оперативные службы о громком «хлопке» около 5:00 мск в Ефремовском районе региона, а через несколько часов во время обхода в поле была найдена воронка.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и саперы.

Днем 11 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что в небе над Тульской областью была сбита украинская ракета С-200. По его данным, Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетой инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в Евросоюз.

В этот же день украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать объекты в Мурманской области. Как писал Telegram-канал Mash, два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий. По предварительным данным, украинские военные пытались атаковать аэродром «Оленья» на севере региона с помощью беспилотников самолетного типа А-22 «Летучая лисица».

Ранее один из сбитых беспилотников ВСУ зацепил вышку сотовой связи в Калужской области.

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