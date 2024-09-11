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ВСУ ударили по Донецку и Горловке 11 снарядами

СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк и Горловку, выпустив с начала суток одиннадцать снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации представительства, по состоянию на 13:05 украинские войска совершили пять обстрелов. Два из них осуществлялись из населенного пункта Курахово в сторону Донецка. При атаках ВСУ применили четыре снаряда.

Остальные три атаки проводились на Горловку из населенного пункта Катериновка. В процессе украинские войска выпустили по городу семь снарядов, уточнили в СЦКК.

7 сентября ДНР за сутки 25 раз попала под обстрел Вооруженных сил Украины, которые выпустили по российскому региону 77 боеприпасов. По данным СЦКК, ранения получили пять мирных жителей республики.

Ранее на Донецком направлении поразили транспорт подвоза боеприпасов ВСУ.

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