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В Курской области шестой раз за день объявили ракетную опасность

Смирнов: ракетная опасность в шестой раз за день объявлена в Курской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Курской области в шестой раз за день объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Первая ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 3:46 мск. Сигнал отменили спустя пять минут — в 3:51. Позднее сигнал запускали еще четыре раза. В последний раз опасность объявили в 13:47 мск и объявили отбой спустя десять минут.

Накануне врио губернатора заявил, что в регионе сбили авиационную бомбу Вооруженных сил Украины.

В ночь на 11 сентября в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Орловской, Белгородской и Курской областями.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее ВС России отразили шесть атак в Курской области.

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