На Украине чиновница помогала уклонистам покинуть страну за $5 тысяч

Экс-заместителю главы Волынской областной военной администрации предъявлены обвинения в содействии за вознаграждение в выезде уклонистов из страны под видом волонтеров. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

«Служба безопасности ликвидировала в Волынской области новую схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста», — сообщили в спецслужбе.

Из материалов дела следует, что к организации сделки была причастна бывшая заместитель председателя Волынской областной военной администрации. Она наладила схему выезда уклонистов за границу под видом водителей — перевозчиков гуманитарных грузов. За свои услуги обвиняемая брала $5 тысяч.

Для реализации своих планов она привлекла директора местного благотворительного фонда, который устраивал военнообязанных водителями международных рейсов.

Чиновнице и ее сообщникам предъявили обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ, а также незаконной переправке лиц через госграницу. Им грозит до 12 лет заключения.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.