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Военный эксперт: Украина изменила тактику и воплотила теорию «миллиона БПЛА»

Военэксперт Матвийчук: налет дронов ВСУ на Россию – следствие новой тактики

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Reuters

Массовые налеты украинских беспилотников говорят о том, что Киев изменил доктрину ведения боевых действий, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Случившееся в ночь на понедельник он в беседе с 360.ru. назвал реализацией «теории миллиона БПЛА».

Эксперт напомнил, что на поле боя в зоне СВО сейчас Украина несет большие потери. При этом достаточно беспилотников, так как многие украинские предприятия переквалифицировались и начали производить летальные аппараты, причем такие, которые могут пролететь тысячу километров.

«Дронов у ВСУ в избытке, они практически реализовали на практике теорию «миллиона БПЛА»», — подчеркнул военный.

Целью атаки Матвийчук назвал желание посеять среди россиян страх и «дронофобию», то есть воздействовать в первую очередь на мирных жителей психологически. Кроме того, по его мнению, Киев намерен «озлобить» россиян и заставить их выйти на протесты против СВО.

Напомним, в ночь на понедельник ПВО России поразили 144 украинских БПЛА над девятью регионами страны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эксперты ранее оценили слухи о намерении Киева склонить Россию к переговорам.

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