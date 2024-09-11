Военный эксперт назвал цели учений «Океан-2024»

Военно-морские учения «Океан-2024» на фоне специальной военной операции на Украине, а также угроз и вызовов, связанных с международным положением, являются совершенно логичным действием России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков.

Он отметил, что флот, кораблестроение — это всегда игра вдолгую, и нынешние учения — «некий лакмус их состояния».

«Это самые масштабные учения, которые затронут все оперативно-стратегические объединения ВМФ. Публичные цели озвучены. Что-то непубличное... Я полагаю, что по результатам этих учений и активного задействования корабельного состава могут быть приняты решения о дальнейшей модернизации ВМФ и изменениях в рамках промышленности, гособоронзаказа», — сказал Жаворонков.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов и свыше 90 тыс. военнослужащих.

В военном ведомстве также отметили, что в учениях задействуют свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, а также порядка 7 тыс. единиц военной техники и более 90 тыс. личного состава.

К участию в маневрах привлекут оперативные группы других силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Кроме того, будут привлечены воинские контингенты от государств-партнеров России.

Ранее страны НАТО начали серию учений у границ РФ.